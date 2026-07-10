Эксперт Балынин: Многодетные семьи могут получить выплату на школьную форму
Семьи в России могут получить компенсацию расходов на школьную форму в рамках указа «О мерах социальной поддержки многодетных семей». Об этом напомнил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
Согласно документу, региональным властям рекомендовано обеспечить учащихся из многодетных семей одеждой для посещения занятий и спортивной формой на весь период обучения в школе. При этом размер выплат и порядок их предоставления определяются каждым субъектом самостоятельно.
— Анализ регионального опыта показывает, что зачастую такая выплата предоставляется проактивно, но если она не была назначена, то можно самостоятельно подать заявление, — уточнил специалист.
Так, в Москве размер выплаты на школьную форму составляет 14 827 рублей, в Новосибирской области — четыре тысячи рублей, а в Ямало-Ненецком автономном округе многодетным семьям предоставляют электронные сертификаты на сумму 16 965 рублей. Получить их можно при соблюдении двух условий: ребенок должен обучаться в школе ЯНАО, а банковская карта семьи — быть подключена к программе «Морошка».
Кроме того, в ряде регионов действуют дополнительные меры поддержки для будущих первоклассников. В частности, семьям, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, предоставляют специальные наборы для первоклассников. Одним из условий является обучение ребенка в государственной или муниципальной школе региона, передает RT.
Ранее в Социальном фонде РФ рассказали, что матери, у которых есть пять детей, могут досрочно выйти на пенсию в России в 50 лет при наличии стажа не менее 15 лет и минимум 30 пенсионных баллов. Каждый год ухода за детьми до полутора лет засчитывается в стаж и формирует пенсионный коэффициент. Учитывается уход за каждым ребенком.