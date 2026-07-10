Многодетные семьи могут получить выплату на школьную форму

Семьи в России могут получить компенсацию расходов на школьную форму в рамках указа «О мерах социальной поддержки многодетных семей». Об этом напомнил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

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Согласно документу, региональным властям рекомендовано обеспечить учащихся из многодетных семей одеждой для посещения занятий и спортивной формой на весь период обучения в школе. При этом размер выплат и порядок их предоставления определяются каждым субъектом самостоятельно.

— Анализ регионального опыта показывает, что зачастую такая выплата предоставляется проактивно, но если она не была назначена, то можно самостоятельно подать заявление, — уточнил специалист.

Так, в Москве размер выплаты на школьную форму составляет 14 827 рублей, в Новосибирской области — четыре тысячи рублей, а в Ямало-Ненецком автономном округе многодетным семьям предоставляют электронные сертификаты на сумму 16 965 рублей. Получить их можно при соблюдении двух условий: ребенок должен обучаться в школе ЯНАО, а банковская карта семьи — быть подключена к программе «Морошка».

Кроме того, в ряде регионов действуют дополнительные меры поддержки для будущих первоклассников. В частности, семьям, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, предоставляют специальные наборы для первоклассников. Одним из условий является обучение ребенка в государственной или муниципальной школе региона, передает RT.

Ранее в Социальном фонде РФ рассказали, что матери, у которых есть пять детей, могут досрочно выйти на пенсию в России в 50 лет при наличии стажа не менее 15 лет и минимум 30 пенсионных баллов. Каждый год ухода за детьми до полутора лет засчитывается в стаж и формирует пенсионный коэффициент. Учитывается уход за каждым ребенком.