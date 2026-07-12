На какую стартовую зарплату рассчитывают россияне

При трудоустройстве важно показать себя как хорошего специалиста, и запросить адекватный уровень зарплаты. Однако поначалу работодатель наблюдает как трудится новый сотрудник, и сам работник присматривается к новой рабочей среде. Какой в этом случае будет оптимальный уровень заработной платы? Ответ на этот вопрос постарались дать аналитики сервисов «Авито Работа» и «Авито Реклама», сообщает ИА DEITA.RU.

Согласно их исследованию, в котором участвовали более 7,5 тысяч респондентов, и зумеры, и бумеры считают комфортной стартовую зарплату в диапазоне 50-70 тысяч рублей. Этот вариант выбрали 27% молодых специалистов и 31% их старших коллег, пишет ТАСС. Ещё около пятой части опрошенных в обеих группах назвали доход от 30 до 50 тысяч рублей приемлемым для начала карьеры.

При этом критерии выбора работодателя у поколений различаются. Бумеры чаще ориентируются на стабильность компании и уверенность в завтрашнем дне (33% против 18% у зумеров), а также на уважительное отношение руководства (26% против 20%). Зумеры, в свою очередь, выше ценят стабильность (18%), чем возможность совмещать работу с учебой или семьёй (14%), хотя последний вариант они выбирают вдвое чаще бумеров (7%). Молодые специалисты также чаще обращают внимание на наставничество и поддержку на старте (9% против 1%), возможность переучиться (6% против 2%), известность компании (5% против 3%) и информацию о работодателе на странице площадки по найму (5% против 2%).

Успешную карьеру зумеры чаще связывают с высоким доходом (49%), тогда как бумеры – со стабильностью и уверенностью в будущем (47%). При этом возможность заниматься любимым делом одинаково важна для обоих поколений (по 30%). Более половины опрошенных (59%) заявили, что на выбор работодателя влияет онлайн-реклама, причём зумеры называют её главным фактором чаще (15%).