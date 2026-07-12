В ОП назвали ориентировочный размер МРОТ на 2027 год

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) после повышения в 2027 году, исходя из прогнозов, может быть в диапазоне от 29 до 31 тыс. рублей. Такую оценку ТАСС высказал член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

"Размер МРОТ на следующий год утверждается в конце текущего года (примерно в ноябре-декабре 2026 года мы увидим официальный размер МРОТ на 2027 год). Ориентировочно, учитывая прогноз Минэкономразвития и мнения экспертов, в 2027 году МРОТ будет составлять от 29 до 31 тыс. рублей", - сказал он.

Машаров напомнил, что минимальный размер оплаты труда - один из ключевых социально-экономических показателей. Он влияет на заработную плату, расчет больничных, пособий и других соцвыплат.