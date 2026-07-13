Мошенники придумали способ обмана родных пропавших без вести участников СВО

Родственников участников специальной военной операции (СВО) предупредили о новой мошеннической схеме. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на члена СПЧ, руководителя Комитета семей воинов Отечества (КСВО) Юлию Белехову.

Злоумышленники звонят семьям пропавших без вести бойцов и предлагают за определенную сумму якобы вернуть их тела. Кроме того, способы обмана быстро развиваются и существует уже огромное количество мошеннических схем, направленных на семьи СВО.

«Подделывают номера, предлагают меры поддержки, делают это завуалировано, но на самом деле это мошенники... Даже предлагают привезти тело бойца семьям за определенную сумму денег, это касается пропавших без вести», — подчеркнула Белехова.

Спикер отметила, что манипуляций на эту тему на сегодняшний день крайне много, и общественным и государственным организациям надо объединить свои силы для борьбы с мошенниками. А близкие участников СВО должны знать, куда обращаться за помощью.

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