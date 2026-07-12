Пора ли закупаться долларами, рассказал финансист

Когда рубль слабеет, многие россияне начинают присматриваться к доллару как к способу сохранить сбережения. Однако, по мнению завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Светланы Фруминой, спешить с конвертацией не стоит – текущий курс может оказаться невыгодным, а поспешное решение обернуться потерями, сообщает ИА DEITA.RU.

Специалист уточняет, что в первую очередь нужно учитывать альтернативные издержки: рублёвые депозиты сейчас приносят около 13,5% годовых (при ключевой ставке 14,25%). Чтобы покупка доллара была оправданной, его рост должен превысить эту доходность. Иначе вложение в валюту окажется менее выгодным, чем обычный вклад, предупреждает специалист в беседе с «Прайм». Кроме того, рубль может неожиданно укрепиться – например, из-за роста цен на нефть, смягчения риторики ЦБ или улучшения платёжного баланса. В таком случае покупка доллара приведёт к прямым убыткам при обратной конвертации.

Важно помнить и о спреде между ценой покупки и продажи валюты, особенно в периоды повышенной волатильности. Такие издержки делают краткосрочные спекуляции рискованными, а для долгосрочных инвесторов снижают чистую доходность. Финансист подчёркивает, что долларовые активы могут быть лишь инструментом хеджирования системных рисков, но не самостоятельным источником дохода, особенно когда реальная ставка по рублям положительна.

Покупка доллара оправданна только в тех случаях, когда у человека есть конкретные цели: зарубежные поездки, оплата импортных контрактов или другие расходы в валюте в ближайшее время. Для долгосрочного сбережения и инвестирования текущие условия не благоприятствуют покупке доллара. Эксперт советует консервативным инвесторам занять выжидательную позицию, отслеживая данные по нефтяным запасам, заявления ЦБ и динамику индекса доллара на мировых рынках. Решение должно приниматься с учётом собственной готовности к валютным рискам.