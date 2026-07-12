Сколько можно сэкономить на семейном налогообложении

При введении семейного налогообложения можно будет сэкономить до 100 тысяч рублей в год. Такой прогноз дал директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов, сообщает ИА DEITA.RU.

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Суть инициативы, которую обсуждают депутаты, в том, чтобы суммировать доходы супругов и делить их пополам для расчёта НДФЛ по прогрессивной шкале. Это может быть выгодно парам с большим разрывом в зарплатах: тот из супругов, кто зарабатывает больше, заплатит налог по более низкой ставке.

Например, если муж заработал 5 миллионов, а жена не работает, то при подаче совместной декларации доход каждого составит 2,5 миллиона – и оба попадут в более низкую налоговую шкалу. По словам специалиста, для среднего уровня зарплат экономия может измеряться десятками тысяч рублей и доходить до 100 тысяч. В беседе с изданием «Абзац» специалист озвучил и риски. Так, например, будет сложно просчитать последствия для бюджета, а также возможно увеличение числа фиктивных браков ради снижения налогов.