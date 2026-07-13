Вклад или доллар: в чем сейчас выгоднее сберегать деньги

Резкое обесценивание национальной валюты поставило миллионы россиян перед сложным финансовым выбором: зафиксировать рублевую доходность на банковском счете или попытаться застраховать накопления от дальнейшей девальвации через покупку иностранной валюты.

Руководитель кафедры мировых финансовых рынков и финтеха в РЭУ имени Г. В. Плеханова Светлана Фрумина раскрыла агентству «Прайм» наиболее рациональную стратегию поведения для частных инвесторов, передает ИА DEITA.RU.

В текущих макроэкономических условиях ключевая ставка регулятора зафиксирована на уровне 14,25% годовых. Коммерческие банки реагируют на этот показатель, предлагая гражданам разместить свободные средства под ставку около 13,5%.

С точки зрения сухой математики это создает очень высокую планку отсечения для сторонников валютных спекуляций. Чтобы покупка долларов принесла реальную прибыль по сравнению с обычным накопительным счетом, американская валюта должна подорожать более чем на те же 13,5% за аналогичный временной отрезок.

Если динамика курса окажется менее выраженной, инвестор не только упустит гарантированную банковскую доходность, но и столкнется с отрицательной реальной разницей при обратной конвертации средств в рубли. Ситуация осложняется высокой чувствительностью рубля к внешним факторам.

Любое событие, играющее на укрепление российской валюты — будь то внезапный скачок нефтяных котировок, смягчение жесткой риторики Центробанка или улучшение состояния торгового и платежного баланса страны, способно мгновенно обрушить стоимость долларовых запасов частного лица.

В таком случае попытка спасти сбережения обернется прямым убытком. К этому неизбежно добавляется скрытая комиссия кредитных организаций в виде расширенного спреда между курсами покупки и продажи наличной или безналичной валюты.

В периоды рыночной турбулентности эта разница становится особенно ощутимой, съедая значительную часть потенциальной прибыли еще до завершения сделки. По мнению эксперта, универсального рецепта не существует, так как выбор финансового инструмента диктуется конечными целями человека.

Для тех категорий граждан, которым иностранная валюта нужна для решения прикладных задач в краткосрочной перспективе — например, для запланированных заграничных поездок, оплаты дорогостоящего лечения за рубежом или расчетов по импортным контрактам бизнеса, приобретение долларов выглядит абсолютно оправданным шагом.

Давление на рубль пока сохраняется, и откладывать необходимые закупки смысла нет. Однако если речь идет о формировании подушки безопасности и долгосрочном хранении капитала без привязки к конкретным тратам, классический банковский депозит остается вне конкуренции благодаря своей предсказуемости.

Фрумина рекомендует владельцам крупных капиталов с консервативным складом ума временно воздержаться от резких движений и занять выжидательную позицию. Для принятия взвешенного решения им следует пристально отслеживать три ключевых индикатора глобальной экономики.

Во-первых, еженедельную статистику Министерства энергетики США по изменению коммерческих запасов сырой нефти, которая традиционно служит главным драйвером для курса рубля.

Во-вторых, официальные заявления руководства Банка России, которые позволяют заранее предугадать вектор движения ключевой ставки. В-третьих, динамику индекса доллара (DXY) на мировом рынке, отражающую силу американской валюты по отношению к корзине других ведущих денежных единиц.

В конечном итоге стратегия сохранения денег всегда сводится к психологии самого вкладчика. Как подчеркнула эксперт, финальное решение должно базироваться исключительно на индивидуальной толерантности конкретного человека к валютным рискам и его готовности мириться с возможной просадкой портфеля ради призрачной возможности заработать на курсовой разнице.