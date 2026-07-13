Маткапитал потерял почти 40% покупательной способности

За последнее десятилетие жилищная покупательная способность материнского капитала сократилась на 38% по сравнению с максимальными показателями 2016 года.

Как показывают расчеты «Ведомостей», номинально государственная выплата за двух детей увеличилась в 2.1 раза, поднявшись с 453 026 до 963 243 рублей к 2026 году. Однако за этот же период стоимость жилой недвижимости взлетела в 3.4 раза, что нивелировало эффект от индексации. Если десять лет назад сертификат покрывал стоимость 8.4 квадратного метра, то сейчас этих средств хватит лишь на 5.2 «квадрата». При этом санитарная норма обеспечения на двоих детей составляет 12 квадратных метров.

Интерес граждан к использованию субсидии для покупки квартир начал падать на фоне удорожания квадратных метров. В 2025 году документы на маткапитал оформили 687 570 человек, из которых 496 133 семьи направили деньги на улучшение жилищных условий. Этот показатель упал на 11% к предыдущему году, достигнув минимума за последние 15 лет. Всего с момента старта инициативы в 2007 году сертификаты получили более 15.2 миллиона россиян, причем две трети из них, или 10.1 миллиона, вложили средства именно в недвижимость. В 2018 году доля направивших средства на жилье соотносилась с числом получателей один к одному, а сейчас активность снизилась на четверть.

В денежном выражении на жилищную сферу пришлось почти 90% всех выделенных государством фондов — 4.5 триллиона из общих 5.1 триллиона рублей. Львиная доля этих трат была поглощена ипотекой, куда семьи перечислили 3.2 триллиона рублей, тогда как прямая покупка без кредитов обошлась в 1 триллион, а строительство — в 189 миллиардов. Сейчас программа маткапитала продлена до 2030 года, а накопленные на конец 2025 года траты достигли 5080 миллиардов рублей, из которых 89% пошли на жилье.

Резкий рост ценников на квартиры стартовал с 2020 года, когда льготные кредиты спровоцировали ажиотажный спрос. Если в 2019 году один метр в новостройке стоил около 62 319 рублей, то к 2026 году его цена взлетела в 3.6 раза, достигнув 225 713 рублей. На вторичном рынке удорожание составило 2.5 раза, из-за чего ценность маткапитала там упала с пиковых 8.3 квадратного метра в 2016 году до 6.6 метра, что означает снижение на 21%. В новостройках показатель рухнул с 8.5 до 4.3 метра, показав падение на 50%. При этом территориальный разброс огромен: в Ингушетии субсидия покрывает 15.4 метра, а показатели свыше 10 метров фиксируются в Чечне, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Псковской, Орловской и Тамбовской областях.

Само введение капитала добавило к коэффициенту рождаемости минимум 8.3%, обеспечив появление 2 миллионов детей, а с учетом других факторов прирост оценивается в 2.4 миллиона сейчас и до 3 миллионов к 2030 году. Исследования показывают, что увеличение выплаты на 3 прожиточных минимума повышает рождаемость вторых детей на 2.1%, рост доходов на 10% дает прибавку в 1.5%, а щедрые региональные программы влияют вдвое сильнее, прибавляя 4.2%.

За все годы инициатива гарантировала рождение 1.8 миллиона младенцев у молодых женщин и свыше 1.9 миллиона по всем возрастным группам. Это составляет 6% от общего числа и 11% для вторых и последующих детей, обеспечивая чистый демографический плюс в 2.3 миллиона.

Для дальнейшего стимулирования власти планируют поднять суммарный коэффициент с 1.4 до 1.6 к 2030 году, а к 2036 году — до 1.8. На эти цели по национальному проекту выделяется 17.9 триллиона рублей с 2025 по 2030 год, что равняется 1.2% ВВП ежегодно. Однако для достижения коэффициента 1.6 потребуется финансирование в 4.4 триллиона рублей ежегодно в ценах 2024 года, что составляет 2.2% ВВП.

Специалисты уверены, что для эффективности маткапитал должен быть эквивалентен 12-15 квадратным метрам сейчас и 15-18 метрам в будущем. В 78 субъектах работают локальные программы: в 64 из них сертификаты дают за третьего ребенка, в 19 — за второго, и лишь в 11 регионах — за первого. Учитывая, что семьи несут временные и финансовые издержки на протяжении 18 лет, эксперты призывают отказаться от адресности в пользу всеобщей помощи, включая строительство арендного жилья и расширение яслей.

При этом размер материнского капитала в 2027 году может увеличиться примерно до 767 тысяч рублей на первого ребенка и около 1 миллиона 13 тысяч рублей на второго, если семья ранее не оформляла выплату. Предварительно уровень индексации составит 5,2%.