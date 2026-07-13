К концу 2026 года число россиян под ограничениями на выезд за рубеж может достичь рекордных значений.

По прогнозу экономиста Юлии Кузнецовой, к декабрю текущего года их количество вырастет примерно на 18% — до диапазона от 9,8 до 10,5 миллиона человек, сообщает ИА DEITA.RU.

Ключевая причина роста кроется в изменении законодательства 2023 года: ограничения перестали автоматически сниматься через полгода и теперь действуют вплоть до полного погашения долгов или завершения исполнительных производств.

В результате даже при снижении числа новых постановлений общий объем запретов продолжает накапливаться. Наиболее вероятным сценарием выглядит достижение пика ограничений к концу следующего года, пишет «Газета.ру».

Однако ситуация может усугубиться из-за ухудшения экономической ситуации или замедления работы приставов — в таком случае диапазон может расшириться до 11–12 миллионов. При этом реальное число невыездных граждан окажется меньше общего количества постановлений, так как у одного человека может быть несколько долгов одновременно.