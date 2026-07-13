Пенсионеры стали «вслепую» подавать заявления на перерасчет пенсии

В последнее время в МФЦ фиксируется массовый наплыв пенсионеров, которые хотят провести «слепой» перерасчёта пенсии.

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Об этом рассказала юрист Натали Феофанова, сообщает ИА DEITA.RU.

Как объяснил эксперт, пожилые граждане «вслепую», то есть буквально наугад, без проведения предварительных расчётов и учёта всех сопутствующих рисков, просят профильные ведомства заново изучить архив их трудовой деятельности в надежде найти неучтённый советский стаж или забытые справки ради получения прибавки в несколько сотен рублей.

Специалисты в сфере пенсионного обеспечения уже окрестили это явление «инфляционной паникой», когда из-за стремительного удорожания лекарств, продуктов питания, транспорта, а также услуг ЖКХ пенсионеры рассматривают любую бюрократическую проверку как лотерейный билет, способный принести им ощутимую финансовую выгоду.

Однако, как предупредила юрист, такая стратегия часто приводит к обратному результату: при детальном аудите документов СФР находит старые ошибки советского документооборота и принудительно снижает итоговую сумму начислений, пишет портал PNZ.

Таким образом, как заметила эксперт, отчаянные попытки «вслепую» увеличить свой ежемесячный доход оборачивается локальными судебными скандалами, когда пожилые люди пытаются через суд отстоять свои прежние, ошибочно завышенные выплаты.