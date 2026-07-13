В России люди стали реже посещать общепит и тратить там меньше

Основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров:

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Где-то к зиме этого года темпы роста свелись просто к нулю, и чеки начали падать по отношению к прошлому году. И если брать на сегодня, то примерно это где-то от 5 до 8–10%, в зависимости от точки — такое падение чеков присутствует. Разница очень часто ещё зависит от того, в каком состоянии торгцентр или локация, где размещён ресторан, потому что некоторые места в городе или торговые центры — они всё-таки хороший трафик показывают. Такие аутсайдеры — это, наверное, процентов 15 торговых центров, где действительно ситуация очень плохая. И связано это прежде всего с тем, что люди сократили количество посещений ресторанов любого формата, начиная от фастфуда и заканчивая самым дорогим. Да, мы вообще постоянно поднимаем цены и делаем это очень простым способом: это называется инфляция издержек, когда мы отработали полностью все возможности, которые были для сохранения цены, и цена выросла на товар или услугу, которую мы закупаем. Мы раз в месяц сводим баланс, насколько произошло увеличение наших расходов, и, соответственно, раз в два месяца примерно мы делаем повышение цен — просто других вариантов в экономике бизнеса не существует. Сейчас не такое время, чтобы на низких ценах работать на обороте».Ресторатор, совладелец джаз-клуба «ЭтоБар» в Петербурге Григорий Танхилевский:

Именно в последние месяцы я бы не сказал, что стало приходить меньше — июнь, и июль, и август, как вы понимаете, это пик туристического сезона. Многие едут в Петербург, и, наверное, это нас в последние месяцы спасает. Мы даже заметили некий рост посещаемости. Что касается среднего чека, да, он снижается, потому что мы, например, сознательно стали вводить в наше меню недорогие блюда. Возможно, снижение среднего чека позволяет нам повышать посещаемость. Как долго это будет продолжаться, не знаю, потому что последние недели из-за удорожания логистики очень растут цены на продукты. Для нас показательным стал в прошлом месяце рост цен на, казалось бы, обычный лук порей. Что я могу сказать по этому поводу — последние лет 30 мы только и делаем, что приспосабливаемся к каким-то явлениям рынка».

Совладелец баров «Дядя Геральт» и «Кузен Самди» в Москве Пётр Гущин:

«Это связано в первую очередь с падением покупательской способности населения, с тем, что люди стали, даже когда приходят, заказывать значительно меньше, причём откровенно гости признаются: «Ребята, вот сегодня, простите, у меня только одно пиво, потому что денег особо нету». И я могу по нашим соседям тоже сказать, что в последнее время стало значительно хуже — и по посещаемости, и по объёму заказа. Я бы сказал, что, наверное, процентов на 10–15 точно — ну, это по сравнению с полугодием прошлого года, так скажем. Ну, я боюсь, если мы поднимем цены ещё больше, отток народу ещё больше будет, поскольку у людей денег платить ещё меньше, а цены повышаются, но не потому, что людей меньше, — растёт стоимость товара, НДС у многих поставщиков, поэтому так или иначе всё равно вынуждены цены повышать.— Как себя сейчас чувствует отрасль общепита?— Материться можно? Но, если честно, чувствует себя плохо. Это видно и по закрытиям, потому что закрывается огромное количество заведений — на самом деле многие заведения технически ещё работают как фирма, не обанкротились полностью, но само заведение уже закрыто и стоит, распродаёт оборудование, либо кто-то уже сразу помещение продаёт, кто-то пытается продать целиком бизнес и закрыть — на самом деле даже больше, чем это статистически показано.

В России падает посещаемость заведений общепита. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты компании «Эвотор». За период с января по июнь число чеков в пекарнях по всей России упало на 10% год к году. В кафе за тот же период посещаемость упала на 9%, в фастфуд-точках — на 7%, в кофейнях и киосках с мороженым — на 6%. Бизнес ФМ опросила российских предпринимателей в сфере общепита, фиксирут ли они сокращение трафика и если да, то с чем это они связывают:

Основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров:

Где-то к зиме этого года темпы роста свелись просто к нулю, и чеки начали падать по отношению к прошлому году. И если брать на сегодня, то примерно это где-то от 5 до 8–10%, в зависимости от точки — такое падение чеков присутствует. Разница очень часто ещё зависит от того, в каком состоянии торгцентр или локация, где размещён ресторан, потому что некоторые места в городе или торговые центры — они всё-таки хороший трафик показывают. Такие аутсайдеры — это, наверное, процентов 15 торговых центров, где действительно ситуация очень плохая. И связано это прежде всего с тем, что люди сократили количество посещений ресторанов любого формата, начиная от фастфуда и заканчивая самым дорогим. Да, мы вообще постоянно поднимаем цены и делаем это очень простым способом: это называется инфляция издержек, когда мы отработали полностью все возможности, которые были для сохранения цены, и цена выросла на товар или услугу, которую мы закупаем. Мы раз в месяц сводим баланс, насколько произошло увеличение наших расходов, и, соответственно, раз в два месяца примерно мы делаем повышение цен — просто других вариантов в экономике бизнеса не существует. Сейчас не такое время, чтобы на низких ценах работать на обороте».

Ресторатор, совладелец джаз-клуба «ЭтоБар» в Петербурге Григорий Танхилевский:

Именно в последние месяцы я бы не сказал, что стало приходить меньше — июнь, и июль, и август, как вы понимаете, это пик туристического сезона. Многие едут в Петербург, и, наверное, это нас в последние месяцы спасает. Мы даже заметили некий рост посещаемости. Что касается среднего чека, да, он снижается, потому что мы, например, сознательно стали вводить в наше меню недорогие блюда. Возможно, снижение среднего чека позволяет нам повышать посещаемость. Как долго это будет продолжаться, не знаю, потому что последние недели из-за удорожания логистики очень растут цены на продукты. Для нас показательным стал в прошлом месяце рост цен на, казалось бы, обычный лук порей. Что я могу сказать по этому поводу — последние лет 30 мы только и делаем, что приспосабливаемся к каким-то явлениям рынка».

Совладелец баров «Дядя Геральт» и «Кузен Самди» в Москве Пётр Гущин:

«Это связано в первую очередь с падением покупательской способности населения, с тем, что люди стали, даже когда приходят, заказывать значительно меньше, причём откровенно гости признаются: «Ребята, вот сегодня, простите, у меня только одно пиво, потому что денег особо нету». И я могу по нашим соседям тоже сказать, что в последнее время стало значительно хуже — и по посещаемости, и по объёму заказа. Я бы сказал, что, наверное, процентов на 10–15 точно — ну, это по сравнению с полугодием прошлого года, так скажем. Ну, я боюсь, если мы поднимем цены ещё больше, отток народу ещё больше будет, поскольку у людей денег платить ещё меньше, а цены повышаются, но не потому, что людей меньше, — растёт стоимость товара, НДС у многих поставщиков, поэтому так или иначе всё равно вынуждены цены повышать.

— Как себя сейчас чувствует отрасль общепита?

— Материться можно? Но, если честно, чувствует себя плохо. Это видно и по закрытиям, потому что закрывается огромное количество заведений — на самом деле многие заведения технически ещё работают как фирма, не обанкротились полностью, но само заведение уже закрыто и стоит, распродаёт оборудование, либо кто-то уже сразу помещение продаёт, кто-то пытается продать целиком бизнес и закрыть — на самом деле даже больше, чем это статистически показано.

Ранее Росстат сообщал, что оборот заведений общепита в мае вырос 6% год к году и составил 520 млрд рублей. Рост оборотов, несмотря на падение трафика, объясняется инфляцией и увеличением стоимости среднего чека.