Миронов призвал отменить большинство комиссий банков для граждан

Банки должны отменить большинство комиссий для физических лиц, в том числе за пополнение баланса телефона. Об этом ТАСС заявил председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

"Надо отменять комиссии - тогда банки будут активнее бороться за клиентов, предлагать людям более выгодные условия", - сказал Миронов.

Он напомнил, что ранее фракция внесла законопроект об отмене так называемого банковского роуминга - большинства комиссий банков для физических лиц. По мнению депутата, нужно отменить комиссию за пополнение телефона, а также за снятие средств в банкоматах других банков.