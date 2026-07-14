Россиянам объяснили, зачем держать в долларах 50% сбережений

Глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин призвал соотечественников отказаться от эмоциональных покупок иностранной валюты и в первую очередь выстраивать стратегию сбережений, отталкиваясь от конкретных жизненных задач.

В беседе с изданием «Газета.ру» он подчеркнул, что универсального рецепта не существует: пропорции валютного портфеля должны напрямую зависеть от горизонта планирования и географии будущих трат, передает ИА DEITA.RU.

Для россиян, чья основная цель заключается в защите капитала от курсовых колебаний внутри страны, оптимальным ориентиром может стать удержание пятой или трети накоплений в иностранных денежных единицах либо соответствующих финансовых инструментах.

Однако если речь идет о формировании долгосрочного резерва для реализации проектов за пределами России, эта планка существенно повышается. По словам главы ТПП, доля долларов или евро в таких случаях должна составлять от 30 до 50 процентов от общего объема средств.

В ситуациях, когда жизненные планы человека глубоко интегрированы в глобальную экономику, требования к валюте становятся еще более жесткими. Если значительная часть предстоящих расходов, юридических обязательств или семейных стратегий завязана на зарубежные рынки, пропорция может достигать семидесяти процентов и выше.

При этом Катырин уточнил важный практический нюанс: размер личной финансовой подушки должен покрывать предполагаемые траты в твердой валюте на перспективу ближайших шести-двенадцати месяцев.

Это касается тех, кто заранее планирует заграничные поездки, оплачивает обучение детей в иностранных вузах, готовится к дорогостоящему лечению в зарубежных клиниках или намерен совершить крупные приобретения импортной техники, автомобилей или недвижимости.

Валютный резерв в данном случае выступает не как спекулятивный актив, а как прямой инструмент оплаты будущих счетов без риска понести потери на невыгодном курсе в момент необходимости.

Оценивая макроэкономические перспективы, руководитель ведомства обратил внимание на то, что базовый аналитический консенсус пока не закладывает сценарий резкого обвала национальной валюты. Тем не менее ожидания большинства экспертов сходятся на постепенном, плавном ослаблении рубля в перспективе следующих двух лет.

Согласно усредненному макроэкономическому опросу Банка России, средний номинальный курс доллара в 2027 году прогнозируется на отметке 86,2 рубля. Прогноз Министерства экономического развития выглядит чуть более консервативным — ведомство ожидает увидеть американскую валюту на уровне 87,4 рубля.

Свою оценку представил и Высшая школа экономики: там полагают, что к концу 2027 года доллар будет стоить порядка 91 рубля. Таким образом, официальные и экспертные цифры формируют картину управляемого снижения стоимости рубля, а не внезапного финансового шока.