У россиян заметили изменение экономических привычек

Россияне стали внимательнее относиться к ценам на товары и услуги, рассказал заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС Александр Абрамов.

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Об изменении экономических привычек экономист сообщил в беседе с «Лентой.ру».

«Исчезло показное потребление людей, даже тех, кто имеет повышенные доходы. Люди уделяют больше внимания сбережениям, формированиям страховых резервов, поэтому отчасти стараются меньше потреблять», — заметил Абрамов. «Последние месяцы, может быть, год, растет тревожное ощущение в людях. Это ощущается в покупках, в недоверии к информации об инфляции и в более активном снятии наличных денег в банкоматах».

Ранее член экспертного совета Ассоциации форекс-дилеров (АФД) по развитию внебиржевого финансового рынка Андрей Лобода заявил, что во второй половине лета доллар может укрепиться к российской валюте и подняться до 79 рублей.

Наиболее вероятным диапазоном аналитик назвал коридор 74-79 рублей за доллар. Курс евро до конца лета, согласно его ожиданиям, будет находиться в районе 85-92 рублей, а котировки юаня — на уровне 11,2-11,8 рубля.