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Россиянам предсказали ставки по вкладам к началу осени

Lenta.ru

Период максимальной доходности по вкладам постепенно заканчивается, предупредил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. Его процитировала «Газета.Ru».

Россиянам предсказали ставки по вкладам к началу осени
© РИА Новости

Комментируя тот факт, что некоторые крупные российские банки стали немного повышать условия для вкладчиков, он объяснил, что таким образом кредитные организации хотят удержать уже имеющихся клиентов и привлечь новых. Щербаченко обратил внимание на то, что к 6 июля средняя ставка по депозитам на три месяца выросла до 13,51 процента, хотя 22 июня речь шла о 13,42 процента. На 3 июля средняя максимальная ставка в крупнейших кредитных организациях достигала 13,35 процента для трехмесячных вкладов.

Экономист убежден, что окно максимальной доходности по этим инструментам постепенно захлопывается и если россиянин собирается сберегать деньги в течение ближайшего полугодия или года, то сейчас есть смысл зафиксировать ставку на весь необходимый срок.

Он считает, что к заседанию Банка России, которое состоится в сентябре 2026 года, средняя максимальная ставка по вкладам на три месяца может дойти до 13 процентов. Что касается депозитов на полгода и год, то их доходность составит 12,7 и 11,7 процента соответственно.

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Ранее сообщалось, что самые крупные российские банки предлагают по годовым вкладам 12-13 процентов, что делает такие инструменты самыми выгодными.