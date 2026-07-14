Россиянам предсказали ставки по вкладам к началу осени

Период максимальной доходности по вкладам постепенно заканчивается, предупредил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. Его процитировала «Газета.Ru».

Комментируя тот факт, что некоторые крупные российские банки стали немного повышать условия для вкладчиков, он объяснил, что таким образом кредитные организации хотят удержать уже имеющихся клиентов и привлечь новых. Щербаченко обратил внимание на то, что к 6 июля средняя ставка по депозитам на три месяца выросла до 13,51 процента, хотя 22 июня речь шла о 13,42 процента. На 3 июля средняя максимальная ставка в крупнейших кредитных организациях достигала 13,35 процента для трехмесячных вкладов.

Экономист убежден, что окно максимальной доходности по этим инструментам постепенно захлопывается и если россиянин собирается сберегать деньги в течение ближайшего полугодия или года, то сейчас есть смысл зафиксировать ставку на весь необходимый срок.

Он считает, что к заседанию Банка России, которое состоится в сентябре 2026 года, средняя максимальная ставка по вкладам на три месяца может дойти до 13 процентов. Что касается депозитов на полгода и год, то их доходность составит 12,7 и 11,7 процента соответственно.

Россиянам рассказали, что будет с банковскими вкладами в ближайшее время

Ранее сообщалось, что самые крупные российские банки предлагают по годовым вкладам 12-13 процентов, что делает такие инструменты самыми выгодными.