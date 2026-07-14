В Крыму на время ЧС баллонный газ будут выдавать бесплатно

Баллонный газ будут выдавать бесплатно в Республике Крым на время действия режима чрезвычайной ситуации, сообщил глава региона Сергей Аксенов в "Максе".

"Принял решение, что в период действия режима чрезвычайной ситуации баллонный газ будет выдаваться населению бесплатно. На этой неделе мы распределим по республике порядка 4 тысяч баллонов. В первую очередь газом будут обеспечены социально незащищенные категории граждан", - написал он.

Глава региона отметил, что это не решит ситуацию полностью, однако позволит в кратчайшие сроки закрыть потребность жителей Республики Крым в баллонном газе.

О ситуации на полуострове

На Крымском полуострове из-за ударов ВСУ наблюдаются перебои в логистике, электро- и водоснабжении, обеспечении топливом. Власти Республики Крым и города Севастополя приняли решение о введении с 26 июня регионального режима чрезвычайной ситуации для решения экономических вопросов.

Ситуация с энергоснабжением в регионе остается сложной, однако все стратегически важные объекты региона, такие как больницы, службы экстренной помощи и объекты инфраструктуры, работают штатно, об этом сообщал в телеграм-канале председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.