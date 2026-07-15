Подсчитаны расходы российских семей на продукты

Среднестатистическая российская семья в 2025 году стала тратить на продукты питания и товары повседневного спроса более 42 тысяч рублей в месяц.

Как сообщает Роспотребнадзор, ежемесячные расходы достигли 42 455 рублей, что на 10,6% или 4 072 рубля больше, чем годом ранее.

Одновременно вырос и средний чек, который увеличился на 9,4%, или на 83 рубля.

Кроме того, Роспотребнадзор сообщил, что за год средняя стоимость продуктовой корзины выросла на 9% по сравнению с предыдущим годом.

Напомним, ранее «Свободная Пресса» сообщала новость о том, что «Пятерочка» и «Перекресток» остановили закупку продукции Raffaello и Kinder.