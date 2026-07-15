Накопительные пенсии с 1 августа поднимутся на 17,3%, перерасчет основан на результатах инвестирования за 2025 год, напомнил член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

С 1 августа накопительные пенсии россиян увеличатся на 17,3%, основанием для перерасчета послужит инвестиционный доход за 2025 год, отметил депутат в беседе с ТАСС.

Алексей Говырин напомнил, что те накопления, которые находятся в Социальном фонде России, инвестирует государственная компания ВЭБ.РФ. Также средства могут инвестироваться частными управляющими компаниями или негосударственными пенсионными фондами.

"Доходность по итогам прошлого года более чем втрое превысила инфляцию, которая составила 5,6%, поэтому и прибавка получилась ощутимой", - пояснил парламентарий.

Для участников программы софинансирования, а также для родителей, направивших материнский капитал на пенсию, повышение будет выше и составит 19,3%, добавил Говырин.

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Перерасчет пройдет автоматически по данным лицевых счетов, деньги придут привычным способом вместе с основной пенсией, заключил депутат.