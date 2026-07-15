Названы самые прибыльные подработки для зумеров в России

Самой прибыльной подработкой для молодых россиян оказалась работа монтажником. В среднем представители поколения Z могут зарабатывать на этой позиции более 82 тыс. рублей в месяц.

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Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Авито Подработка», с которыми ознакомилось РИА Новости.

По данным аналитиков, в январе—июне текущего года средний ежемесячный доход зумеров, работающих монтажниками, составил 82 730 рублей. Второе место по уровню заработка заняла подработка мастером ногтевого сервиса — в среднем 69 267 рублей в месяц.

На третьей строчке оказался повар, которому удается заработать в среднем 53 428 рублей в месяц. Также в число наиболее доходных вариантов вошли подработка курьером со средним заработком 43 397 рублей и работа продавцом-консультантом, которая приносит около 42 575 рублей в месяц.

Как отметил старший директор сервиса временной занятости «Авито Подработка» Дмитрий Королев, по данным компании, 41% россиян в возрасте от 18 до 24 лет уже планируют подрабатывать летом, а еще 24% рассматривают такую возможность. По его словам, молодые люди все чаще выбирают форматы занятости, которые позволяют совмещать гибкий график с развитием профессиональных навыков и собственных интересов.