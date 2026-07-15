Россияне смогут вернуть деньги, переведенные мошенникам

Россияне смогут требовать компенсацию за деньги, которые они самостоятельно перевели злоумышленникам под влиянием телефонного обмана. Возмещать ущерб будет банк или оператор связи — в зависимости от того, на чьей стороне произошел сбой в системе противодействия мошенничеству.

Порядок рассмотрения таких заявлений определен проектом постановления правительства, подготовленным Минцифры России. Документ развивает положения второго пакета мер по борьбе с кибермошенничеством и устанавливает, как банки и телекоммуникационные компании должны проверять обращения пострадавших.

Компенсация не будет назначаться автоматически после любого заявления о мошенничестве. Сначала предстоит установить, обязана ли была финансовая организация распознать подозрительную операцию и имела ли возможность остановить перевод.

Обращаться пострадавшему необходимо в банк, через который ушли деньги. Клиент должен сообщить, что совершил операцию под воздействием мошенников. После этого кредитная организация проверит обстоятельства перевода и выяснит, выполнила ли предусмотренные законом требования безопасности.

В частности, банк должен определить, имелись ли признаки подозрительной операции и мог ли действующий механизм финансового мониторинга своевременно заблокировать перевод. Если проверка покажет, что кредитная организация пропустила операцию, которую должна была остановить, компенсировать ущерб придется банку.

Если финансовая организация докажет, что действовала правильно и выполнила все обязательные процедуры, обращение гражданина не закроют. Банк должен будет самостоятельно передать материалы оператору связи. Таким образом, пострадавшему не придется заново запускать разбирательство и отдельно обращаться в телекоммуникационную компанию.

На втором этапе оператор изучит обстоятельства телефонного соединения. Ему предстоит установить, можно ли было своевременно распознать использованный злоумышленниками номер и принять меры для прекращения мошеннических звонков.

Если выяснится, что подозрительный номер должен был быть выявлен, однако оператор его не обнаружил или не принял необходимых мер, обязанность по выплате компенсации перейдет к компании связи.

Фактически проект вводит последовательное распределение ответственности. Сначала проверяются действия банка, поскольку именно через него была проведена финансовая операция. Если нарушений со стороны кредитной организации нет, оценивается работа оператора, обеспечившего телефонное соединение с мошенниками.

При положительном решении деньги должны быть возвращены гражданину в течение 30 дней. Для случаев, связанных с трансграничным переводом, установлен увеличенный срок — до 60 дней. Это касается операций, при которых средства были направлены за пределы России.

Решение банка или оператора не станет окончательным и безусловным. Если пострадавший не согласится с выводами проверки или отказом в компенсации, он сможет оспорить их в установленном порядке.

При этом сам факт перевода денег мошенникам еще не означает, что ущерб обязательно возместят. Ключевым условием станет установленное нарушение со стороны банка или оператора связи. Если обе организации подтвердят, что выполнили требования законодательства и не имели оснований либо технической возможности остановить мошенническую схему, вопрос о выплате может остаться спорным.