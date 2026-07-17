Россиянам больше не выставят долги за ЖКУ старше 3 лет

Высшая судебная инстанция России постановила, что управляющие компании и фонды капитального ремонта не имеют права включать в счета за жилищно-коммунальные услуги задолженности, возникшие более 3 лет назад. Соответствующее решение закреплено в определении Верховного суда.

Поводом для разбирательства стал спор между региональным фондом капремонта и местной жилищной инспекцией. Фонд пытался оспорить предписание надзорного органа, который требовал убрать из квитанций суммы долгов за период с 2016 по 2023 год. Суд первой инстанции отказал фонду, мотивируя это тем, что он все еще может взыскать эти средства через суд, а предписание не создает для него дополнительных обязанностей.

Однако апелляция отменила это решение, указав, что Жилищный кодекс прямо не запрещает выставлять просрочку старше 3 лет. При этом судьи подчеркнули, что срок исковой давности применяется исключительно в ходе судебного процесса по заявлению стороны, и контрольные органы не могут влиять на этот механизм.

Окружной суд в кассационной инстанции вновь встал на сторону жилинспекции. Судьи отметили, что выдача предписания направлена на защиту прав собственников и соблюдение жилищных норм, а институт исковой давности гарантирует стабильность гражданского оборота, не позволяя держать граждан под угрозой бесконечных требований.

В то же время истечение срока не отменяет само обязательство, но освобождает должника от принудительного взыскания. Верховный суд, изучив материалы, не нашел причин для пересмотра дела и оставил решения нижестоящих инстанций без изменений.