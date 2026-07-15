Снижение ключевой ставки отразилось на доходах россиян

В I квартале 2026 года реальные располагаемые доходы жителей России уменьшились на процент. Эти выводы специалистов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) процитировали «Известия».

Одной из причин такой динамики они назвали снижение ключевой ставки регулятора, которая опустилась с 16 до 14,25 процента. Это повлекло за собой сокращение процентов по депозитам. В итоге максимальная доходность вкладов в самых крупных кредитных организациях страны упала с январских 15,1 процента до июньских 12,8 процента.

Кроме того, свою роль в падении реальных доходов населения сыграли инфляция, повышение тарифов ЖКХ, а также дорогие кредиты. Сказалось также и замедление роста заработных плат.

Путин сделал важное заявление о ключевой ставке

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил о постепенном завершении в России периода максимальной доходности по вкладам. Тем не менее некоторые крупные банки стали слегка улучшать условия для вкладчиков, рассчитывая таким образом удержать уже имеющихся клиентов и привлечь новых.