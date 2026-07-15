Названо условие для компенсации ущерба жертвам телефонных аферистов

Эксперт в сфере кибербезопасности, замдиректора НИУ МИЭТ Генрих Девяткин в разговоре с Рамблером прокомментировал разработанный Минцифры механизм выплат жертвам телефонных мошенников и назвал главное условие, при котором они смогут получить компенсацию ущерба. Специалист отметил, что гражданину компенсируют потери только в том случае, если банк или оператор связи не выполнили установленные требования безопасности и допустили халатность при сомнительном звонке или транзакции.

Напомним, проект постановления правительства, подготовленный Минцифры РФ в рамках второго пакета мер по борьбе с кибермошенничеством, утверждает четкие правила и сроки возмещения потерь. Согласно документу, пострадавший сможет заявить в банк о совершении перевода под влиянием обмана. Если банк допустил ошибку и не заблокировал подозрительную транзакцию, он вернет деньги в течение 30 дней (при трансграничном переводе — 60 дней). Если же банк действовал по инструкции, запрос перенаправят оператору связи: в случае пропуска звонка с мошеннического номера из черного списка ущерб компенсирует уже телеком-компания.

Эксперт подчеркнул, что компенсацию получат далеко не все пострадавшие. Финансовые организации и операторы связи будут возвращать средства только тогда, когда с их стороны была допущена явная халатность или невыполнение требований закона.

В подавляющем большинстве случаев люди теряют сбережения либо через перевод на чужой счет, либо снимая наличные в банкомате для передачи курьеру. Операторы связи обязаны блокировать такие звонки. У них есть базы данных с сотнями миллионов подозрительных номеров. Если система пропустила вызов из черного списка — вина оператора очевидна. Но если звонок поступил с условно "чистого" номера, который не внесен в базы (в том числе из-за того, что граждане сами продают свои SIM-карты мошенникам), оператор ни в чем не виноват. То же касается и банков: если финансовая организация проигнорировала аномальную, нетипичную для клиента транзакцию и сразу перевела все его сбережения, она действовала неосмотрительно и должна возместить ущерб. Но если банк временно блокировал операцию, связывался с близкими, а клиент все равно настоял на своем — вины банка здесь нет. Генрих Девяткин Заместитель директора Института высокотехнологичного права НИУ МИЭТ

Для подтверждения того, что перевод действительно был совершен под психологическим давлением злоумышленников, гражданам придется предоставить весомые доказательства. Эксперт отметил, что в спорных ситуациях будет оцениваться весь комплекс взаимодействия жертвы с мошенниками и финансовой организацией.

«Доказательства могут быть самыми разными, но ключевой акцент делается на непосредственном контакте пострадавшего с мошенниками. Это могут быть записи телефонных разговоров (которые, согласно "закону Яровой", хранятся у операторов), переписка в мессенджерах или свидетельские показания близких. Со стороны банка доказательством может служить отсутствие в личном кабинете предупреждений о приостановке операции или зафиксированных звонков от службы безопасности. Именно эти преграды и "паузы" часто помогают человеку выйти из-под влияния гипноза мошенников, и их отсутствие сыграет в пользу пострадавшего».

По словам специалиста, новый порядок фактически закрепляет строгий досудебный механизм урегулирования споров, который существенно упростит жизнь обычным гражданам и охватит подавляющую часть преступлений. Вместе с тем Девяткин предупредил, что лазейкой могут попытаться воспользоваться и недобросовестные граждане.

«По сути, речь идет об усиленном контроле государства за досудебным порядком урегулирования в течение 30 дней. Сейчас суд может длиться до полугода, что заставляет людей опускать руки из-за расходов на юристов, а новый механизм эту проблему решит. Под действие правил попадет подавляющая часть всех преступлений, ведь почти в 100% случаев задействованы звонок оператора и вывод денег со счета. Конечно, возникнут попытки ложных заявлений — например, когда человек сам набрал микрокредитов, а потом заявляет, будто действовал под влиянием аферистов. Но у полиции уже наработаны эффективные методы проверки, и такие обманы быстро выявляются. В целом это огромный шаг вперед. Банки обязаны контролировать предпринимательские риски, и если они не досмотрели — они должны нести за это финансовую ответственность».

Ранее в Москве арестовали мужчину, который получал 20 тысяч в день за помощь мошенникам.