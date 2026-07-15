Пожилых россиян предупредили о потере доплаты к пенсии

После индексации пенсий и получения социальной доплаты доход пенсионера может превысить прожиточный минимум. Это лишает его статуса малоимущего, а вместе с ним — ряда мер поддержки, передает «Царьград».

Социальная доплата полагается неработающему пенсионеру, если его общий доход ниже прожиточного минимума в регионе. При индексации саму доплату не уменьшают — пенсия просто становится выше. Однако в расчет дохода входят не только пенсия, но и ежемесячные денежные выплаты, стоимость набора социальных услуг и другие регулярные поступления. Самозанятые пенсионеры могут сохранить доплату, если не платят добровольные страховые взносы.

Главная проблема — потеря льгот, привязанных к статусу малоимущего. Среди них субсидия на оплату ЖКУ, адресная социальная помощь, региональные доплаты (например, ветеранам труда), а также бесплатный проезд на междугороднем транспорте в некоторых регионах.

После индексации доход пенсионера растет, а доля расходов на «коммуналку» может опуститься ниже регионального порога (обычно 22% от дохода семьи) — субсидию отменяют. Также могут пересмотреть право на продуктовые наборы, единовременные выплаты и помощь в трудной жизненной ситуации.

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Юристы советуют пенсионерам после каждой индексации проверять не только сумму пенсии, но и перечень льгот. Если субсидию отменили, стоит уточнить в соцзащите, не изменился ли региональный порог дохода для ее получения. Однако на федеральном уровне система пока не синхронизирована, и в некоторых случаях реальная прибавка к пенсии может оказаться нулевой или даже отрицательной из-за потери других льгот, говорится в материале.