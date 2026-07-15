В ЦБ сообщили о росте максимальной ставки по вкладам в рублях

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, в первой декаде июля 2026 года выросла по сравнению с предыдущей декадой и составила 12,79% годовых. Об этом говорится в материалах Банка России.

Согласно данным регулятора, в третьей декаде июня ставка составляла 12,76% годовых, во второй декаде июня - 12,86% годовых.

В число банков, данные которых регулятор использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, банк ДОМ.РФ, Московский кредитный банк, Т-банк, ПСБ и Совкомбанк.

Путин сделал важное заявление о ключевой ставке

При определении максимальной процентной ставки по каждой кредитной организации учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту. ЦБ не учитывает ставки с капитализацией процентов по вкладу, не рассматриваются вклады с дополнительными условиями: приобретение инвестиционных паев на определенную сумму, открытие инвестиционного счета, оформление программы инвестиционного или накопительного страхования жизни и тому подобное. Кроме того, в расчет не берутся вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.