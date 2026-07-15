Осенью подорожают коммуналка, лекарства и продукты. Что нужно успеть купить?

Каждый год одна и та же история: пенсию проиндексировали, бюджет пересчитали, выдохнули — и тут приходит осень со своими сюрпризами. В 2026 году неприятных сюрпризов будет сразу три, и все они возникнут одновременно.

С одной стороны — пенсия, которую проиндексировали на 7,6% в январе. Звучит неплохо. С другой стороны — осенью прилетят сразу три статьи повышения расходов: подорожавшая коммуналка, выросшие цены на лекарства и дорожающие продукты. И всё это — в одном октябре. Лето — то самое время, когда ещё можно кое-что сделать заранее.

Что случится с квитанцией за ЖКХ и когда именно

Первая и главная неприятность — это коммуналка.

В этом году власти приняли решение перенести традиционную летнюю индексацию тарифов с июля на октябрь. Звучит технично, но смысл простой: с 1 октября регионы дополнительно поднимут тарифы — где-то на 8%, а где-то более чем на 20%. И это — поверх январского повышения в 1,7%, которое уже прошло.

В Москве осеннее повышение составит 15%, в Санкт-Петербурге — 14,6%. Максимальный рост ожидается в Ставропольском крае — около 22%.

Для пенсионера, который живёт на фиксированный доход, это не просто строчка в новостях. Это реальные деньги, которых к декабрю может не хватить. Если сейчас владельцы однокомнатных квартир в Москве платят в среднем 6,6–7,1 тысячи рублей в месяц, то после октябрьского повышения расходы вырастут примерно до 7,6–8 тысяч. В Екатеринбурге прибавка составит 1,2–1,6 тысячи рублей.

И это только начало. По прогнозу Минэкономразвития, коммунальные услуги в 2027 году подорожают ещё на 7,9%, а в 2028-м — на 5,9%.

Что это означает на практике? По декабрьской квитанции пенсионер заплатит за тепло, воду и свет примерно на 1–2 тысячи рублей больше, чем летом. К повышению коммунальных расходов подготовиться заранее и запастись ресурсами надолго просто невозможно, поэтому стоит потратить часть пенсии в другом направлении, на закупки.

Аптека: что купить сейчас, пока не стало ещё дороже

Это больная тема — в буквальном смысле слова.

По оценкам экономистов, у пожилых людей до 40–50% расходов приходится на продукты питания, ещё 15–25% — на оплату жилья и коммунальных услуг, а 10–15% — на лекарства и базовые медицинские услуги. То есть три главных статьи расходов пенсионера — это как раз то, что дорожает быстрее всего.

По данным Росстата, именно лекарства стали рекордсменами по росту цен в 2025 году: они дорожали быстрее всего. Тенденция в 2026 году только усилилась.

В 2025 году средние цены на лекарства в аптеках росли на 7–11%. Но гормональные, онкологические и иммуномодулирующие препараты прибавили в цене на 22%, противоинфекционные — на 15%.

Владелец небольшой аптеки Ренат Якимов, проработавший в этой сфере больше 10 лет, говорит:

«Цены на лекарства меняются каждый день. Мы работаем через крупных дистрибьюторов, у них прайсы в основном идут вверх. Сильнее всего дорожают зарубежные препараты, некоторые — кратно».

При этом важная деталь для тех, кто принимает таблетки постоянно: препараты из государственного перечня жизненно важных пока ещё удерживаются под ценовым контролем. Но то, что за его пределами, — это уже рыночная стихия. А к ней готовиться лучше заранее.

Что конкретно стоит сделать прямо сейчас. Самое разумное — заглянуть в домашнюю аптечку и составить список всего, что принимается регулярно: таблетки от давления, от диабета, от щитовидки, сердечные препараты. Запас на 2–3 месяца вперёд — не больше, чтобы не вышел срок годности, но и не меньше. Те же расходники: тест-полоски для глюкометра, батарейки для тонометра, пластыри. Хранятся долго, дорожают исправно.

Один поход в аптеку сейчас — это деньги, сохранённые осенью.

Продукты: что класть в корзину, а что — нет

Здесь ситуация неоднородная, и это как раз хорошая новость. Не всё подорожает одинаково.

По мнению экспертов, в целом цены на продукты в 2026 году могут вырасти на 8–12%. Однако сахар, макароны и зерновые продукты могут даже подешеветь на 3–7% благодаря избытку предложения на рынке.

А вот с другими категориями дела хуже. В третьем квартале 2026 года наиболее ощутимый финансовый удар придётся по трём категориям товаров — кофе, молочной продукции и рыбе. Главная причина — не дефицит продуктов как таковых, а стремительно дорожающая логистика и хранение. Базовые продукты, такие как питьевое молоко и твёрдые сыры, уже прибавили в среднем от 4 до 7% к своей стоимости за последние месяцы.

Теперь практический совет: что стоит взять с небольшим запасом именно пенсионеру, который планирует бюджет от пенсии до пенсии?

Первое — крупы. Гречка, рис, пшено, овсяные хлопья. Всё это хранится год и больше, и запас на два-три месяца вперёд — вполне разумный шаг. Второе — растительное масло, соль, сахар. Третье — консервы. Тушёнка, рыбные консервы, горошек, фасоль. Срок годности — от двух до пяти лет, места занимают немного, а польза в хозяйстве очевидная.

Не нужно сметать полки как перед апокалипсисом. Достаточно вместо одной бутылки масла взять две, вместо одной пачки гречки — три. Чек вырастет на 500 рублей, зато зимой не придётся доплачивать 300 рублей при каждом походе в магазин.

Дача: пока скидки реальные, а не нарисованные

В конце лета магазины начинают избавляться от остатков товаров для дачи. Скидки в конце августа нередко достигают 30–50% — и это настоящие скидки, а не маркетинговые.

С 1 января 2026 года НДС вырос с 20% до 22%. Это коснулось промышленных и хозяйственных товаров, не входящих в список первой необходимости. Садовый инвентарь в этот список, разумеется, не входит — и в следующем сезоне лопата или секатор обойдутся заметно дороже, чем сегодня.

Для пенсионеров-дачников это прямая выгода: купить укрывной материал на зиму, запасные перчатки, инструмент, минеральные удобрения на следующий год — прямо сейчас, пока цены ещё «летние». Следующей весной придётся платить по осенним прайсам, обновлённым с учётом НДС и инфляции.

Главное, что нужно понять

По подсчётам экономистов, если пенсия составляет около 25 тысяч рублей, а ежегодная индексация добавляет 1,5–2 тысячи, то повышение тарифов ЖКХ и цен на лекарства в регионах может «съесть» 1–1,5 тысячи из этой суммы. Подорожание базовых продуктов забирает ещё 500–800 рублей. В результате реальный доход пенсионера практически не растёт даже после индексации.

Это не повод для паники. Это повод действовать сейчас, пока есть возможность.

Один день в аптеке и магазине в июле-августе, и часть расходов окажется «заморожена» на несколько месяцев вперёд по текущим ценам. Осень придёт в любом случае. Вопрос только в том, встретите ли вы её с запасом или без него.