Россиянам назвали условия для выхода на пенсию в 50 лет

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин напомнил, что в 2026 году ряд российских граждан сохраняют право выйти на заслуженный отдых в 50 лет, включая многодетных матерей и женщин, воспитавших детей-инвалидов. В беседе с RT парламентарий перечислил основные категории льготников, для которых действуют пониженные пенсионные нормы.

«Самый массовый случай — многодетные матери, родившие и воспитавшие пять и более детей до достижения ими восьмилетнего возраста. Для них пенсионный возраст составляет 50 лет при наличии страхового стажа не менее 15 лет и 30 пенсионных баллов», — подчеркнул Чаплин.

По его словам, также право на пенсию в 50 лет имеют женщины, воспитавшие ребенка-инвалида с детства до восьми лет, с 15-летним стажем. Отцы детей-инвалидов в аналогичной ситуации могут выйти на пенсию с 55 лет, причем льгота предоставляется только одному из родителей независимо от текущего статуса инвалидности ребенка.

Депутат также напомнил о льготах для работников вредных и опасных производств. По списку №1 (особо вредные профессии, например, в угольной промышленности) мужчины выходят на пенсию с 50 лет при 10 годах спецстажа, женщины — с 45 лет при 7,5 года. По списку № 2 (тяжелые условия, металлургия) мужчины — в 55, женщины — в 50 лет. Для жителей Крайнего Севера, занятых в традиционных промыслах (оленеводство, рыболовство, охота), также действует льгота: мужчины — с 50 лет при стаже 25 лет, женщины — с 45 лет при стаже 20 лет.

Ранее россиянам напомнили, что помимо ежемесячных выплат при выходе на пенсию существует целый ряд мер поддержки. Сюда входит освобождение от налога на недвижимость, послабления по транспортному налогу, субсидии на оплату ЖКХ и другие.