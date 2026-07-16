Контроль за доходами пенсионеров ужесточат: к чему готовиться

До конца 2026 года в России ужесточится государственный надзор за доходами пенсионеров, который переходит от редких выездных проверок к тотальному цифровому контролю.

Государство внедряет пятиступенчатый автоматический аудит Социального фонда и ФНС: система непрерывно сверяет страховой стаж, региональные компенсации, стоимость набора социальных услуг, имущество через Росреестр и ГАИ, а также банковские счета, сообщает ИА DEITA.RU.

С июля текущего года обновленные регламенты обмена данными кратно ускорили передачу финансовой информации между ведомствами. До конца года контроль сконцентрируется на сопоставлении расходов с официальными доходами: покупка квартиры или машины неработающим пенсионером без подтверждения легальности средств приведет к мгновенной приостановке региональных надбавок программным обеспечением.

Превышение лимита чистой прибыли от банковских вкладов в 160 тысяч рублей в год автоматически лишит гражданина статуса малоимущего и субсидий на оплату ЖКХ. На фоне индексации пенсий работающим гражданам государство усиливает борьбу с теневой занятостью старшего поколения: любое страховое отчисление по форме ЕФС-1 трактуется системой как утрата права на социальную поддержку.

Параллельно меняется проверка места жительства льготников. Если карта пенсионера с «северной» или столичной надбавкой активна в другом регионе несколько месяцев подряд, интеграция баз данных СФР с МВД позволит системе дистанционно корректировать размер пособий без вызова человека в МФЦ, пишет портал PensNews.