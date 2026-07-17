Стаж уже не так важен: от чего больше всего зависит размер пенсии

В современной российской пенсионной системе размер выплаты зависит от страховых взносов работодателя и возраста подачи заявления, тогда как стаж стал лишь формальным порогом.

Как рассказала юрист Натали Феофанова, в 2026 году для получения права на пенсию необходимо иметь минимум 15 лет стажа и 30 баллов, сообщает ИА DEITA.RU.

Финансовый фундамент формируется через индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК). Их количество напрямую зависит от легальной зарплаты: работодатель перечисляет взносы в Социальный фонд России, которые конвертируются в баллы.

Существует потолок — за год можно заработать не более десяти коэффициентов. Из-за этого работник с высокой белой зарплатой накапливает капитал значительно быстрее человека, получающего МРОТ, даже при вдвое большем трудовом стаже.

Формула расчета пособия состоит из произведения суммы накопленных баллов на их стоимость (в 2026 году один балл стоит 156,76 рубля), к которому прибавляется фиксированная выплата (9 584,69 рубля). На итоговую сумму радикально влияет добровольная отсрочка выхода на отдых: пятилетнее ожидание увеличивает выплату на 36%, а десятилетнее — более чем в два раза.

За социально значимые периоды, когда гражданин не работал, СФР начисляет баллы автоматически: уход за первым ребенком дает 1,8 балла в год, за вторым — 3,6, за третьим или четвертым — 5,4. Такой же коэффициент предусмотрен за срочную военную службу и уход за инвалидом первой группы или пожилым человеком старше восьмидесяти лет.