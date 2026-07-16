Российские банки попросили изменить правила блокировок по антифроду

Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в Минцифры, Минфин и Банк России пакет поправок к законопроекту «Антифрод 3.0», предусматривающих смягчение ограничений для клиентов, чьи счета блокируются из-за подозрений в мошенничестве, об этом пишет РБК.

Банкиры предлагают узаконить запущенный НСПК сервис внесудебного возврата похищенных средств «Добрая воля». С конца 2023 года этот механизм позволил вернуть гражданам более 200 млн рублей, однако до сих пор он регулируется лишь информационными письмами ЦБ.

Законодательное закрепление сервиса обяжет банки возвращать деньги со счета получателя пострадавшему в автоматическом режиме, а в случае отказа – предоставлять мотивированное объяснение.

«Законодательное закрепление делает этот механизм обязательным для рассмотрения: даже если банк отказывается возвращать деньги, он обязан дать письменный мотивированный отказ с указанием причин, а это уже прогресс», – пояснил «Коммерсанту» председатель комиссии по финансовой безопасности совета ТПП России Тимур Аитов.

Необходимость пересмотра жестких антифрод-критериев вызвана резким ростом ошибочных блокировок добросовестных клиентов. По данным Банка России, в 2025 году число жалоб россиян на отказы в проведении операций и блокировки карт выросло почти на 15%, до 235,2 тысячи. В связи с этим НСФР предлагает разрешить гражданам подтверждать легитимность снятия наличных в банкоматах, если система заморозила операцию по подозрению в воздействии мошенников.

Руководитель дирекции предотвращения кибермошенничества Альфа-банка Евгений Винокуров считает оптимальным окном для такого подтверждения «срок до 48 часов в рамках периода охлаждения», однако директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский назвал компромиссом шестичасовую паузу.

Кроме того, банкиры просят предоставить им право использовать собственный риск-ориентированный подход вместо единых нормативных шаблонов, если они готовы досудебно компенсировать клиенту ущерб. По словам главы НСФР Андрея Емелина, банки видят весь набор операций своего клиента на протяжении долгого времени, и их отношения гораздо гибче формальных признаков закона.

«Если гражданин обращается в банк с просьбой разблокировать снятие наличных и банк по дополнительным факторам понимает, что операция не имеет ничего общего с мошенничеством, он должен иметь право ее провести», — подчеркнул Емелин.

Сейчас за отказ от обязательной блокировки подозрительной транзакции кредитным организациям грозят штрафы и отзыв лицензии.

Поправки также призваны облегчить жизнь «дроперам поневоле» – людям, которые попали в черные списки ФинЦЕРТ впервые или под влиянием обмана. Сейчас их автоматически отключают от дистанционного банковского обслуживания на год. НСФР предлагает применять к ним дифференцированный подход и предусмотреть механизм досрочной амнистии.

«Некоторые клиенты могут искренне и деятельно раскаяться, вернуть деньги и сознательно отказаться от незаконного содействия мошенникам. Эти ситуации требуют особого учета. Ведь условно-досрочное освобождение есть даже в уголовном праве», – отметил Емелин.

Для таких клиентов предлагают сохранить возможность гасить кредиты, платить за ЖКХ, связь и покупать продукты.

Впрочем, зампред правления Цифра Банка Сергей Зорин предупреждает о рисках: «Разрешения на проведение оплаты в продуктовых магазинах и аптеках могут спровоцировать всплеск новых схем по выведению денежных средств».

Все профильные ведомства подтвердили получение предложений НСФР. В Минцифры уточнили, что законопроект «Антифрод 3.0» на данный момент только обсуждается, а большая часть инициатив банкиров относится к компетенции других регуляторов, поэтому говорить о финальной версии документа преждевременно.