Россиян предупредили о схеме мошенников с «заменой счета» в ЦБ

Мошенники под видом работников «финансовой разведки» или сотрудников правоохранительных органов стали убеждать россиян срочно обновить «основной счёт» в Центробанке под предлогом якобы утечки персональных данных, предупреждает ЦБ России.

«Они пугают тем, что эти сведения могут использоваться для финансирования незаконной деятельности, за что грозит уголовная ответственность», — говорится в пресс-релизе регулятора.

Жертву убеждают снять в банкомате все деньги со счетов и внести их через другой банкомат по указанным реквизитам.

«На самом деле человек вносит деньги на счета, которые принадлежат злоумышленникам, после чего они перестают взаимодействовать с жертвой», — предупредили в ЦБ.

Там напомнили, что сотрудники банка и других государственных ведомств не просят совершать какие-либо денежные операции по счетам.

Кроме того, «специальных» или «безопасных» счетов, на которые можно перевести накопления «для сохранности», не существует, подчеркнули в Центробанке.

Ранее стало известно, что в социальных сетях и мессенджерах появилась агрессивная реклама фиктивных кредитных брокеров, которые обещают стопроцентное одобрение займов.