Цены на шоколад в России могут вернуться к росту

Стоимость шоколада в России снижалась шесть месяцев подряд — с января по июнь килограмм продукта подешевел на 1,7%, до 1527,87 рубля. Это стало следствием падения мировых цен на какао-бобы, пишут «Известия».

Отмечается, что за первое полугодие они потеряли около 16%, опустившись до 4,16 тыс. долларов за тонну. В феврале котировки достигали минимальной отметки с июня 2023 года — 3 тыс. долларов за тонну. Однако розничные цены реагируют с задержкой, поэтому снижение стало заметно только сейчас.

Падение цен на сырье связано со слабым спросом, ростом запасов в Гане и Кот-д'Ивуаре (на них приходится 60% мирового производства) и улучшением погодных условий. Производители стали заменять какао орехами и другими ингредиентами. Однако уже в июле биржевые котировки какао и кофе начали расти.

Стоимость кофе также снижалась с августа 2025 года благодаря благоприятной погоде в Бразилии, обеспечивающей около 40% мирового экспорта. Но в июле цены на арабику и робусту выросли на 10% и 8% — примерно до 7,5 тыс. и 4 тыс. долларов за тонну.

Причины — прогнозируемое снижение урожая во Вьетнаме и Индонезии из-за Эль-Ниньо, сокращение запасов на складах и риски заморозков в Бразилии. Дополнительное влияние оказывает рост спроса в Китае, Индии и Индонезии.

Для России, занимающей около 5% мирового рынка кофе, удорожание сырья увеличит издержки производителей. С начала года цены на какао-продукты выросли на 10–20%, но компании пока используют старые запасы, говорится в материале.

При сохранении тенденции отпускные цены могут повыситься во втором полугодии 2026 года. Некоторые производители пытаются сдерживать рост, выпуская продукцию с добавками или уменьшая вес упаковок. Прогнозируется ежегодное подорожание кофейного сырья примерно на 10% в ближайшие пять лет.