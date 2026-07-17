Названы причины высоких цен на рыбу в России

Рыбопромышленник, соучредитель компании «Санджа» Игорь Корнеев в беседе с kp.ru перечислил основные факторы, которые влияют на стоимость рыбы на внутреннем рынке.

По его словам, цена формируется под воздействием целого комплекса причин, и дефицит сырья — далеко не главная из них. Одним из ключевых факторов эксперт назвал привязку внутренних цен к экспортным.

Продавцы ориентируются на зарубежные котировки, выбирая более выгодные каналы сбыта. При этом экспортеры имеют налоговое преимущество: они возвращают НДС, тогда как покупатели внутри страны платят налог в полном объеме, что делает рыбу дешевле для иностранцев, чем для россиян.

Существенно выросла и себестоимость продукции. Из-за санкций стоимость запчастей для генераторов, моторов и расходных материалов увеличилась в 2–2,5 раза, а сроки поставок растянулись до полугода. Также подорожали топливо и зарплаты сотрудников. Оптовая цена литра бензина АИ-92 достигла 120 рублей, дизельного топлива — 150 рублей.

Еще одна причина — наличие посредников. Крупные партии рыбы часто реализуются через трейдеров, которые добавляют к цене до 10%. При этом их роль остается значимой. Как отмечается, они могут выплачивать авансы, что дает добывающим компаниям доступ к оборотным средствам.

Кроме того, Корнеев указал на отсутствие государственной поддержки в области науки. Точные прогнозы вылова отсутствуют, что затрудняет планирование и косвенно влияет на конечную цену продукции.

По данным Рыбного союза, на 13 июля вылов лососевых на Дальнем Востоке составил более 16 тыс. тонн, из которых 4,4 тыс. тонн приходится на Хабаровский край. Логистика также добавляет к стоимости. Доставка 1 кг рыбы от Ульбанского залива до Москвы обходится примерно в 65 рублей, что составляет около 14% от оптовой цены. При этом объемы переработки предприятия «Олива-Факел» достигают около 1 тыс. тонн в год.