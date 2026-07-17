Россиянам рассказали, как получить пенсию умершего родственника

Пенсионные накопления не переходят к родственникам автоматически, и для их получения необходимо подать заявление в установленный срок, заявил депутат Николай Новичков. По его словам, важно не пропустить шестимесячный период с момента смерти владельца счета, передает агентство «Прайм».

Первым шагом следует проверить, оставил ли умерший заявление о распределении накоплений. Если такой документ есть, средства перейдут указанным в нем лицам в определенных долях, причем это могут быть не только родственники.

В случае отсутствия заявления действует очередность по закону: сначала право на выплату имеют дети, супруг, родители и усыновители, затем — братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки.

Порядок обращения зависит от того, где формировались средства: в Социальном фонде или в негосударственном пенсионном фонде. Для получения выплаты понадобятся заявление, паспорт, свидетельство о смерти, СНИЛС, документы о родстве и банковские реквизиты.

Депутат также напомнил, что вид пенсионных накоплений имеет значение. Если умерший получал срочную выплату, остаток перейдет наследникам. При пожизненной накопительной пенсии невыплаченные средства не наследуются, поскольку они предназначались только для самого пенсионера.