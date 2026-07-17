В России нашли способ защитить пенсионеров от скрытого удорожания продуктов

Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, член ЛДПР Каплан Панеш выступил с инициативой ввести единый стандарт ценообразования в торговых точках, передает News.ru.

Депутат предлагает обязать продавцов указывать стоимость продуктов за килограмм или литр, чтобы защитить покупателей, особенно пожилых, от скрытого удорожания. По словам Панеша, действующие правила не требуют от магазинов единообразного формата ценников.

В результате продавцы нередко указывают цену за 100 граммов, что визуально выглядит привлекательнее, хотя фактически килограмм продукта может оказаться дороже, чем у конкурентов. Такая практика создает путаницу и усложняет выбор, особенно для людей с ослабленным зрением и тех, кому трудно быстро производить подсчеты в уме.

Депутат подчеркнул, что введение обязательного стандарта сделает цены более прозрачными, упростит жизнь покупателям и усилит честную конкуренцию между производителями. По его мнению, преимущество должны получать те, кто предлагает лучшее соотношение цены и качества, а не те, кто более хитро оформляет ценники.

Ранее председатель Центра развития перспективных технологий Михаил Дубин заявлял о планах внедрения системы маркировки частных клиник и магазинов, позволяющей посетителям проверять надежность организаций.