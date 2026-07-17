Россиянам дали совет на фоне ослабления курса рубля

Курс евро на бирже пробил психологическую отметку в 90 рублей, вместе с тем выросли курсы доллара и юаня. Финансовый аналитик Сергей Суверов в комментарии «Рамблеру» рассказал, почему рубль падает вопреки дорогой нефти, когда валютные колебания докатятся до ценников в магазинах и в чем сейчас безопаснее всего хранить сбережения.

Ранее в ходе торгов на Московской бирже курс евро впервые с 28 апреля поднялся выше психологической отметки в 90 рублей, достигнув на пике 90,10 рубля. Одновременно с европейской валютой укрепились и другие ключевые иностранные валюты: курс доллара вырос до 83,37 рубля, а китайский юань поднялся до 11,616 рубля.

Говоря о причинах одновременного падения рубля к трем ключевым валютам, специалист отметил, что это происходит вопреки высоким ценам на нефть, и выделил несколько ключевых факторов, включая действия Минфина и новые санкционные риски.

Во-первых, Минфин сейчас проводит валютные интервенции и активно покупает валюту на рынке, что заметно влияет на ликвидность. Во-вторых, играет роль фундаментальный фактор — ожидание нового пакета санкций против России, который потенциально может затормозить экспорт отечественных энергоресурсов, и рынок сейчас просто работает на опережение. Также сказывается накопленный эффект: курс долго стоял на месте, тогда как инфляция в стране была выше, чем за рубежом, и сейчас покупательная способность рубля просто приводится в соответствие с реальностью. Наконец, дополнительное, хотя и не решающее давление оказывает сезонный спрос на валюту из-за периода отпусков. Сергей Суверов Инвестиционный стратег УК «Арикапитал»

Отвечая на вопрос о том, как ослабление национальной валюты скажется на ценниках в магазинах, эксперт подчеркнул, что мгновенного скачка цен на импортные товары ждать не стоит, так как продавцы закладывают валютные риски заранее.

«Большинство импортеров уже заложили сценарий умеренного ослабления рубля в стоимость товаров, поэтому сиюминутного шока на рынке не произойдет. Однако если рубль продолжит падение, более ощутимый рост цен на импорт и товары с иностранными компонентами мы увидим ближе к осени. При этом сейчас гораздо более весомый вклад в инфляцию могут внести не курсовые колебания, а локальный топливный кризис, усложняющий логистику, и возможные сложности с уборочной кампанией», — предупредил Суверов.

В условиях нестабильности курса аналитик рекомендовал гражданам пересмотреть структуру своих сбережений и обратить внимание на защитные инструменты в дружественных валютах.

«В текущей ситуации имеет смысл увеличить долю активов в иностранной валюте в ожидании дальнейшего ослабления рубля. Для крупных инвесторов хорошим консервативным инструментом могут стать юаневые облигации российских компаний, которые сейчас предлагают доходность около 8% годовых. Обычным же гражданам стоит рассмотреть покупку иностранной валюты на часть своих средств, чтобы диверсифицировать портфель и защитить накопления от инфляционных рисков», — посоветовал эксперт.

Прогнозируя дальнейшую динамику валютного рынка, аналитик указал на прямую зависимость курса рубля от геополитической обстановки на Ближнем Востоке и мировых цен на энергоносители.

Годовая инфляция в России ускорилась

«Будущее рубля во многом зависит от ситуации на Ближнем Востоке. Если там продолжится эскалация конфликта, то цены на нефть останутся высокими, что поддержит рубль и позволит евро снова откатиться ниже 90 рублей. Если же наметится деэскалация и будет достигнуто мирное соглашение по Ирану, то нефтяные котировки пойдут вниз. В этом случае приток валютной выручки в страну сократится, что подтолкнет евро к закреплению выше отметки в 90 рублей и вызовет дальнейшее ослабление российской валюты», — резюмировал Суверов.

Ранее россиянам назвали оптимальную долю долларов в сбережениях.