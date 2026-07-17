Банки обяжут раскрывать россиянам условия переводов денежных средств, следует из одобренного Совфедом закона.

Как сообщает ТАСС, в законотворческой инициативе речь идёт об условиях осуществления переводов через СБП платёжной системы Банка России, а также об условиях предоставления, использования и приёма электронных средств платежа. Исключение — электронные кошельки.

Ранее мошенники пообещали россиянам гарантированное одобрение кредитов.