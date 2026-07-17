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Банки обяжут раскрывать россиянам условия переводов денежных средств

RT на русском

Банки обяжут раскрывать россиянам условия переводов денежных средств, следует из одобренного Совфедом закона.

Банки обяжут раскрывать россиянам условия переводов денежных средств
© РИА Новости

Как сообщает ТАСС, в законотворческой инициативе речь идёт об условиях  осуществления переводов через СБП платёжной системы Банка России, а также об условиях предоставления, использования и приёма электронных средств платежа. Исключение — электронные кошельки.

Ранее мошенники  пообещали россиянам гарантированное одобрение кредитов.