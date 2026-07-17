ФАС разработала новые правила возврата билетов на поезда

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разработала новые правила возврата ж/д билетов для повышения их доступности, а также снижения рисков приобретения перекупщиками, сообщается на сайте ведомства 17 июля. Проект приказа службы опубликован на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

Предлагается наделить перевозчиков правом самим определять размер сбора за возврат билета, но не более 10% от его стоимости. В ФАС считают, что принятие изменений позволит значительно сократить число возвратов, приведет к снижению искусственно созданного дефицита и обеспечит наличие достаточного количества билетов в продаже, особенно в периоды сезонного спроса.

Служба напомнила, что сейчас стоимость услуги по оформлению возврата денег за неиспользованный железнодорожный билет регулируется государством. В 2020 году из-за ковида ее снизили до минимального размера, что привело к увеличению числа возвращаемых билетов более чем в 3 раза по сравнению с допандемийным периодом. В 2025 году количество возвращенных билетов превысило 25 миллионов, после чего повторно выкупаются лишь 5,9 миллиона мест, а порядка 9 миллионов мест остаются непроданными. При этом более половины возвратов оформляются за 5 и менее дней до отправления поезда.

Сейчас при возврате билета удерживается комиссия около 3,7 рубля за место. Сумма возврата зависит от того, за сколько времени до отправления сдан билет.