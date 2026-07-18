В каких случаях учебу включат в пенсионный стаж

Включить обучение в профессиональных учебных заведениях и курсы повышения квалификации в пенсионный стаж можно при соблюдении ряда условий, сообщил депутат Госдумы Георгий Камнев.

Об этом Камнев рассказал РИА Новости.

Он пояснил, что с 2021 года постановление правительства разрешает использовать периоды учёбы для расчёта досрочной пенсии.

По словам депутата, курсы повышения квалификации засчитываются, если они организованы работодателем, работник сохранял место, а компания платила страховые взносы. Время обучения в вузе, техникуме, ординатуре и аспирантуре учитывается в страховом стаже, но только если оно пришлось на период до 2002 года.

Камнев также уточнил, что перерасчёт имеет смысл лишь при нехватке минимального стажа в 15 лет. Если без учёбы пенсия окажется выше, Социальный фонд сам выберет более выгодный вариант.

«Время обучения может учитываться в страховом стаже, но только если оно пришлось на период до 2002 года», — добавил депутат.

Ранее депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция «Единая Россия») рассказал RT, как работающему пенсионеру получить августовскую прибавку в 2026 году.