Названы регионы России с самой высокой средней пенсией

Средний размер пенсии неработающих граждан свыше 30 тыс. рублей зафиксирован в 13 регионах страны, подсчитал ТАСС на основе данных Социального фонда.

В число субъектов с наиболее высокими выплатами вошли преимущественно северные и дальневосточные регионы.

Лидером стала Чукотка, где средняя пенсия достигла 44 тыс. рублей. Далее следуют Ненецкий АО (40 тыс. рублей), Камчатский край (39,4 тыс. рублей) и Магаданская область (39,2 тыс. рублей). В Ханты-Мансийском АО показатель составил 38,4 тыс. рублей, в Ямало-Ненецком АО — 38,1 тыс. рублей.

Также в перечень вошли Мурманская область (35,6 тыс. рублей), Сахалинская область (35,1 тыс. рублей), Якутия (34,6 тыс. рублей), Республика Коми (33 тыс. рублей), Архангельская область (32,6 тыс. рублей), Карелия (31,7 тыс. рублей) и Хабаровский край (30,2 тыс. рублей).

В целом по стране средний размер пенсионного обеспечения для неработающих в июне 2026 года составил 25 838 рублей.

Ранее депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция «Единой России») рассказал RT, какие повышения уже были и ещё будут до конца года и как считать пенсию.