Кто получит перерасчет пенсии после заморозки

Возобновление индексации выплат работающим пенсионерам с 2025 года и ежегодный августовский пересчёт позволят увеличить пенсию тем, кто накопил стаж в период с 2016 по 2024 год.

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Об этом РИА Новости рассказал доцент кафедры международного права РУДН Станислав Копылов.

Юрист напомнил, что именно в этот период действовала заморозка индексации пенсий для работающих пожилых граждан.

По его словам, после увольнения таким пенсионерам пересчитывают пенсионную выплату с учётом всех пропущенных индексаций. Процедура производится с первого числа месяца, следующего за уходом с работы, и подавать заявление для этого не требуется.

Копылов также обратил внимание, что в годы заморозки за пенсионеров продолжали уплачивать страховые взносы, благодаря чему росли их пенсионные баллы. При этом фактически выплачиваемая пенсия не индексировалась так же, как у неработающих.

«Перерасчёт положен тем, у кого есть стаж за 2016-2024 годы, а также пенсионерам, которые уже получали страховую пенсию и при этом продолжали работать», — сказал Копылов.

Для тех, кто продолжает трудиться после выхода на заслуженный отдых, страховая пенсионная выплата ежегодно пересчитывается в августе, а максимальная прибавка ограничена тремя пенсионными баллами.

Ранее сообщалось, что средняя пенсия неработающих граждан в июне выросла до 25 838 рублей, увеличившись почти на две тыс. за год.