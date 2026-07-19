Экономист посоветовал хранить дома запас наличных на неделю

Деньги необходимы на случай столкновения с мошенниками и блокировок карт.

Такими рекомендациями в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился эксперт финансового рынка, кандидат экономических наук Андрей Бархота.

«Блокировка может занимать несколько дней в лучшем случае. Я думаю, что нужно держать дома деньги наличкой минимум на неделю. И этих средств должен быть неприкосновенный запас, то есть никто не должен знать, где они лежат. Сам никогда не пользуюсь наличными деньгами, только карточкой. Но сейчас такие времена, когда это было бы не лишним».

Ранее правительство предложило порядок возмещения вреда от мошенников. Граждане имеют право на компенсацию от банка или оператора в случае, если переведут деньги мошенникам в результате телефонного обмана. Проект документа опубликован для общественного обсуждения.