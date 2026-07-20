Стало известно, кому из россиян повысят пенсии в августе

Три кита будущей пенсии

Чтобы получить право на страховую пенсию, недостаточно просто дожить до старости. Закон устанавливает четкие минимальные рамки. С 2024 года требуется официальный стаж не менее 15 лет. При этом мужчины могут выйти на заслуженный отдых в 63 года, женщины - в 58 лет.

В стаж засчитываются не только дни, проведенные на рабочем месте. В него включают и социально значимые периоды: уход за ребенком до полутора лет, заботу о человеке с инвалидностью или время официального статуса безработного. Однако сам по себе долгий стаж - это лишь базовое условие.

Главная магия расчета скрывается в индивидуальных пенсионных коэффициентах, или, проще говоря, в баллах. Их количество напрямую зависит от того, сколько работодатель перечислял взносов с вашей зарплаты.

Сколько баллов нужно для большой пенсии?

Специалисты подсчитали, сколько коэффициентов требуется для желаемой суммы. Картина выглядит так:

чтобы получать около 20 тысяч рублей, нужно накопить примерно 100 баллов; для выплаты в 30 тысяч рублей потребуется уже 181 балл; планка в 40 тысяч рублей требует 262 коэффициента; заветные 50 тысяч рублей и выше открываются только при наличии примерно 343 баллов.

Здесь кроется главный подвох. За один год государство разрешает заработать не более 10 баллов, сколько бы вы ни трудились. Чтобы достичь этого максимума, ваша официальная ежемесячная зарплата должна быть около 150 тысяч рублей. И это должна быть именно «белая» зарплата, с которой честно уплачены все взносы. Если работодатель платит «в конверте», эти баллы просто не начисляются.

Особые категории: кому пенсия дается легче

Не стоит думать, что выплаты выше 50 тысяч - это фантастика. Для некоторых граждан такие суммы уже давно реальность. В первую очередь это касается военнослужащих, жителей Крайнего Севера, ветеранов боевых действий, космонавтов и людей, имеющих государственные награды. Для них действуют отдельные нормы и надбавки, которые серьезно увеличивают итоговую цифру.

Также закон делает послабления для тех, кто работал на сезонных работах. Там стаж считается по особым правилам. Но если отбросить льготы, то самый верный путь к высокой пенсии для обычного человека - это сочетание долгого стажа и стабильной зарплаты выше среднего по стране.

Эксперты обращают внимание на еще один мощный инструмент. Размер пенсии сильно зависит от того, в каком возрасте вы за ней обратились. Закон позволяет не торопиться с оформлением. Если отсрочить выход на пенсию, государство начислит повышающие коэффициенты. Чем дольше вы ждете, тем заметнее вырастет ежемесячный платеж.

Приведем наглядный пример. Если мужчина имеет 47 лет стажа, служил в армии, воспитал троих детей и зарабатывал около 127 тысяч рублей, но обратится за пенсией не сразу, а через 4 года после возникновения права, его выплата может составить порядка 85 тысяч рублей.

А вот другой случай. Если женщина с таким же доходом и стажем в 45 лет оформит пенсию сразу по достижении возраста, ее выплата все равно способна перевалить за 50 тысяч. Это показывает, что даже стандартный набор условий позволяет достичь желаемой суммы, если зарплата была высокой на протяжении десятилетий.

Ограничения системы и реальный потолок

Важно понимать: даже огромная зарплата не гарантирует космических пенсий. В стране существует предельная база для начисления страховых взносов. Это значит, что заработок выше определенного уровня уже не влияет на расчет пенсии. Поэтому гнаться за супердоходами ради прибавки к старости смысла нет - система просто не учитывает эти деньги при расчете баллов.

«Многие ошибочно полагают, что если убрать потолок зарплаты, то пенсия вырастет пропорционально. Это не так. Система устроена таким образом, что сверхдоходы свыше 1,9 миллиона рублей в год просто выпадают из страховой базы, - поясняет заслуженный юрист России, кандидат экономических наук Игорь Соколов. - Поэтому главный совет для тех, кто хочет пенсию в 50+ тысяч, - гнаться не за астрономическими бонусами, а за временем. Чем дольше и стабильнее вы работаете официально, тем ближе ваша цель. Количество лет здесь часто важнее, чем размер разовой премии».

При наличии около 35 лет стажа и постоянной высокой официальной зарплаты страховая пенсия в обычном порядке достигает примерно 41 тысячи рублей (с учетом фиксированной выплаты). Это тот максимум, на который может рассчитывать рядовой гражданин, выходящий на отдых вовремя.

Хотя закон не ставит верхней планки, с учетом средней зарплаты по стране реалистичный максимум для большинства оценивается примерно в 150 тысяч рублей в месяц. Но, повторимся, для этого нужен либо «северный» стаж, либо серьезные государственные заслуги, либо долгая отсрочка выхода на пенсию (лет на 7-8), чтобы коэффициенты сработали по полной.