Стало известно, кому из россиян повысят пенсии в августе

С 1 августа в России некоторые категории граждан начнут получать повышенные пенсии. Об этом aif.ru рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

По его словам, в этот месяц будет проведена беззаявительная корректировка размеров страховых пенсий по старости. В результате они станут выше у тех пенсионеров, которые в 2025 году официально осуществляли трудовую деятельность. Эксперт уточнил, что у каждого пенсионера сумма увеличения будет индивидуальной в зависимости от числа индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Кроме того, повышение выплат затронет тех, кто отметил 80-летие в июле.

«Для данной категории пенсионеров предусмотрено, во-первых, двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, а во-вторых, осуществляемое с 2025 года включение в неё надбавки за уход. Например, если в июле пенсия составляла 30 010,72 рубля, то в августе в связи с достижением 80-летнего возраста размер этой выплаты возрастёт до 41 009,27 рубля», — объяснил Балынин.

Он добавил, что повышение ждет и получателей доплат к пенсиям членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работников организаций угольной промышленности, а также застрахованных лиц, получающих накопительные пенсии и срочные пенсионные выплаты.

Данные Социального фонда России до этого показали, что самая высокая средняя пенсия в июне 2026 года зафиксирована на Чукотке. В пятерку регионов с наиболее высокими средними пенсионными выплатами вошли Чукотский автономный округ — 42 270 рублей, Ненецкий автономный округ — 38 831 рубль, Камчатский край — 37 662 рубля, Магаданская область — 37 582 рубля и Ханты-Мансийский автономный округ — 37 097 рублей.