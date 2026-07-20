Неработающим матерям предложили выплачивать «родительскую зарплату»

Глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов направил письмо министру труда РФ Антону Котякову с предложением ежемесячно выплачивать прожиточный минимум неработающему родителю, ухаживающему за ребенком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Поводом для этого стал опыт Кировской области, где приняли закон о выплатах неработающим бабушкам, дедушкам и другим родственникам, присматривающим за детьми до трех лет. Эту меру неофициально назвали "бабушкиной зарплатой". Ее размер привязан к возрасту матери: до 45 794 рублей – если мать младше 25 лет, и до 38 203 рублей – если 25 лет и старше.

Миронов считает, что такую практику нужно расширить, чтобы женщина могла посвятить себя воспитанию, не опасаясь снижения благосостояния семьи из-за ухода с работы.

Парламентарий настаивает, что выплаты должен получать один из родителей при рождении каждого ребенка, а не только первенца.

При этом он отметил, что кировская модель, позволяя матери вернуться к работе, фактически отдаляет ее от ребенка ради сохранения дохода.

В Госдуме предложили давать отцам право на оплачиваемый отпуск при рождении ребенка. По задумке авторов, он будет даваться на 14 дней в течение первых трех месяцев со дня рождения или усыновления ребенка.