Пенсионеры с советским стажем массово обращаются в архивы

В последнее время пенсионеры по всей России массово обращаются в государственные архивы за бумажными справками о советском и раннем российском трудовом стаже.

Этот процесс спровоцирован тем, что из-за ликвидации советских предприятий-гигантов и небрежного перевода реестров огромные пласты работы выпали из пенсионных историй миллионов граждан, сообщает ИА DEITA.RU.

Чиновники переложили поиск доказательств на самих пожилых людей, не предусматривая автоматических доплат за забытые периоды «по умолчанию». Главным катализатором бума стала высокая индексация 2026 года — стоимость пенсионного коэффициента выросла настолько, что каждый подтвержденный месяц труда СССР теперь конвертируется в весомую прибавку от полутора до двух с половиной тысяч рублей ежемесячно.

Для пенсионера поход в архив превратился в высокодоходную инвестицию времени. Пенсионеры находят пробелы через портал Госуслуг и добиваются перерасчета, преодолевая технические ошибки вроде размытых печатей или бюрократические препоны при подтверждении стажа в странах СНГ, пишет портал PensNews.

Ситуацию усугубляют телефонные мошенники. Используя украденные базы данных, аферисты под видом социальных служб обещают удвоить пенсию за найденный стаж, выманивая персональные данные и деньги. Эта волна обмана породила обоснованную тревогу среди стариков, заставив их лично идти в официальные инстанции для проверки своих накоплений.