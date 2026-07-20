В России ввели новые правила назначения пенсий: что изменилось

В России вступил в силу новый регламент назначения пенсий, направленный на полный отказ от сбора справок и переход к проактивным услугам, сообщает ИА DEITA.RU.

Благодаря сквозному межведомственному обмену данными Социальный фонд теперь самостоятельно запрашивает информацию о стаже и взносах через единую цифровую платформу. Будущим пенсионерам при первичном обращении потребуется только паспорт, СНИЛС и заявление; визиты в МФЦ стали обязательными лишь для подтверждения работы за рубежом.

Ряд выплат переведен в беззаявительный формат: страховая пенсия по инвалидности назначается сразу после получения медицинских данных, а выплаты по потере кормильца — автоматически для несовершеннолетних детей. При достижении пенсионного возраста получатели других видов обеспечения переводятся на пенсию по старости без подачи бумаг.

Также запущен автоматический перерасчет сумм при изменении жизненных обстоятельств. Фиксированная выплата удваивается со следующего месяца после достижения восьмидесятилетия или установления первой группы инвалидности.

Работающим пенсионерам пропущенные индексации возвращаются мгновенно после официального увольнения благодаря передаче данных из налоговой службы напрямую в Социальный фонд. Размер пособия по потере кормильца корректируется программно в режиме реального времени при смене состава семьи, пишет «Российская газета».