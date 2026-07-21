Разрыв между зарплатами в регионах России рекордно вырос

Разрыв в зарплатах в регионах России достиг рекордных 203 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает газета «Известия».

За год разрыв в зарплатах увеличился на 11 процентов. По словам аналитика Freedom Global Владимира Чернова, это связано с разницей в изначальном размере зарплат — индексация на 10 процентов для северных регионов дает прибавку почти в 25 тысяч рублей, а для жителей Кавказа — менее пяти тысяч.

По данным статслужбы, в настоящий момент проживающие на Чукотке в среднем получают около 251 тысячи рублей, а в Ингушетии — 47,6 тысячи соответственно.

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Руководитель компании «Эко Старт» Альбина Хамитова объяснила разрыв в оплате труда между разными частями страны структурой экономики регионов. Так, например, в северных и дальневосточных субъектах сосредоточены высокодоходные добывающие отрасли, чьи представители вынуждены платить больше за привлечение специалистов. В свою очередь, в регионах с низкими зарплатами чаще преобладают сельское хозяйство, услуги и бюджетная сфера.

Снизить разрыв можно не только за счет социальных выплат, но и через создание рабочих мест, развитие производства, инфраструктуры и подготовку кадров, полагают опрошенные «Известиями» эксперты.

Как ранее отмечали в FinExpertiza, в 2025 году средние заработки женщин, трудящихся на крупных и средних предприятиях России, оказались на 33,7 процента ниже, чем у мужчин. Достигнутый гендерный разрыв в трудовых доходах стал максимальным за последние 13 лет. Самая большая разница в заработных платах наблюдается в северных и дальневосточных субъектах, а также в ряде индустриально развитых регионов.