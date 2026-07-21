Госдума включила электронные кошельки в систему cтрахования вкладов

Государственная Дума приняла во втором и третьем чтении закон, который распространяет действие системы обязательного страхования вкладов на электронные денежные средства.

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Такие платежные средства приобретают популярность - россияне с их помощью оплачивают покупки в интернете, коммунальные услуги, совершают переводы друг другу. Однако пока кошельки государственной страховкой не охвачены. В то время как в случае отзыва лицензии у банка государство (через Агентство по страхованию вкладов) гарантирует возврат средств вкладчикам в размере до 1,4 млн рублей. А средства на электронных кошельках (например, платежных систем) этой защитой не покрыты.

Принятый закон приравнивает электронные денежные средства (ЭДС) к банковским вкладам в плане страхового возмещения. Владельцы таких счетов теперь также смогут получить компенсацию до 1,4 миллиона рублей, если их банк прекратит работу.

Какие есть нюансы?

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин пояснил "РГ", что законодатель ввел фильтр: гарантии распространяются только на тех владельцев ЭДС, в отношении которых банк провел идентификацию или упрощенную идентификацию по Федеральному закону № 115-ФЗ "О противодействии отмыванию доходов". Анонимные электронные кошельки, таким образом, под страховую защиту не попадают.

Первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин считает это разумным: "Страховать нужно тех, кого банк знает в лицо".

Параллельно вносятся изменения в Федеральный закон № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". Требования физических лиц по договорам о переводе ЭДС теперь будут удовлетворяться в первую очередь при банкротстве кредитной организации. "Если банк обанкротится, требования граждан по электронным кошелькам будут удовлетворяться в первую очередь - наравне с обычными вкладами, - объяснил это положение Игошин. - А вот если вы держите на кошельке деньги для бизнеса, они пойдут в третью очередь".

Закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования и будет применяться только к тем страховым случаям, которые наступят после этой даты.

По оценке Агентства по страхованию вкладов, объем застрахованных средств увеличится примерно на 15 млрд рублей - это всего 0,02% от общего объема. Нагрузка на фонд страхования будет минимальной, дополнительные бюджетные деньги не потребуются.