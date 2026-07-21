Жителям Крыма выплатят компенсации за отсутствие электричества

Минфин РФ дополнительно выделит Крыму пять миллиардов рублей на компенсации местным жителям, у которых более двух суток не было электричества. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Все, что положено по закону, крымчане должны получать автоматически, без необходимости собирать большое количество документов и стоять в огромных очередях», — подчеркнул он.

По словам Аксенова, все, кто подал соответствующие заявки, в кратчайшие сроки получат выплату в размере 15 тысяч рублей.

В Крыму и Севастополе с конца июня действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера. При его введении губернатор объяснил, что на такие меры пришлось пойти для решения экономических вопросов. 21 июля Аксенов уточнил, что вопрос дополнительной поддержки местных предпринимателей сейчас обсуждается на федеральном уровне, а с Минтруда РФ уже согласован ряд шагов поддержки, включая выплату 2/3 от заработка сотрудникам предприятий, выведенных в простой.